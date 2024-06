Basket, Virtus Ragusa straripante al PalaPadua affonda Capo d'Orlando in gara-2: domenica lo scontro decisivo

Una magnifica reazione alla sconfitta di gara-1, regala alla Virtus il pareggio nella serie (1-1) e la possibilità di giocarsi la promozione in B Nazionale, domenica prossima, a Capo d’Orlando. In un PalaPadua gremito in ogni ordine di posto (1.300 spettatori) Ragusa gioca una partita fisicamente maschia e mentalmente ineccepibile, con Franco Gaetano sopra le righe (29 punti, 14 rimbalzi e 45 di valutazione). La squadra di Recupido non perde un colpo nella metà campo difensiva e, dopo aver condotto per 80 minuti nei primi due atti della serie, si guadagna il diritto a disputare la “bella”. Finisce 78-61.

“Onestamente eravamo molto amareggiati per come abbiamo regalato la partita di Capo d’Orlando - ha detto nel post coach Gianni Recupido –. L’inizio è stato molto teso, poi giocando ci siamo sciolti e, francamente, quando giochiamo di squadra siamo una bella realtà. E’ bellissimo scontrarsi con Capo d’Orlando, perché è una formazione di talento ed esperienza. Adesso abbiamo il merito di andarci a giocare gara-3. Questi ragazzi danno l’anima e mi è dispiaciuto per i giudizi espressi da qualcuno dopo la sconfitta di domenica scorsa. Oggi abbiamo assistito a una grande reazione a livello di gruppo”.

Virtus Ragusa-Infodrive Capo d’Orlando 78-61

Virtus Ragusa: Brown 5, Piscetta 4, Epifani, Cioppa 11, Simon 9, Tumino ne, Vavoli 8, Sorrentino 7, Gaetano 29, Mirabella ne, Calvi ne, Ianelli 5. All.: Recupido

Infodrive Capo d’Orlando: Agbortabi 4, Moltrasio 7, Mentonelli ne, Mascherpa 1, Favali 7, Palermo 11, Jasaitis 15, Marini 9, Caridà 2, Gatti 5. All.: Bolignano

Arbitri: Anselmi di Ruvo di Puglia e Amatori di Brindisi

Parziali: 21-16; 41-31; 58-4