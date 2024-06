Avola, sabato apertura straordinaria per il rilascio dei passaporti

Numerose ed apprezzate dagli utenti sono state le aperture straordinarie dello sportello passaporti, effettuate dalla Questura di Siracusa e dagli Uffici distaccati della provincia aretusea, che hanno consentito uno snellimento delle pratiche finalizzate al rilascio del passaporto.

In tale contesto, per soddisfare ulteriormente le esigenze dell’utenza, sabato 15 giugno, l’Ufficio passaporti del Commissariato di Avola effettuerà un’altra apertura straordinaria grazie anche all’apporto di personale della Questura che rinforzerà il personale in servizio del Commissariato.

Per accedere a tale servizio, come di consueto, è necessario prenotarsi al portale www.passaportionline.poliziadistato.it