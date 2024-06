La guerra in Medio Oriente, Hamas respinge il 'cessate il fuoco'

Secondo media sauditi, ripresi dal Times of Israel, Hamas avrebbe respinto l'accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza.

Intanto è salito a 37 morti, secondo fonti di un ospedale a Gaza, il bilancio dell'attacco israeliano della notte scorsa contro una scuola dell'Unrwa che ospitava sfollati a Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale, e che secondo i militari israeliani era usata come rifugio da Hamas.

L'ospedale dei martiri di Al-Aqsa a Deir al Balah ha fatto sapere di aver ricevuto "37 martiri" dall'attacco alla scuola dell'Onu, aggiornando così un precedente bilancio diffuso dall'ufficio stampa di Hamas che indicava 27 morti.