La morte di Onorato a Palermo, il legale: fiducia negli inquirenti

“Con riferimento ad alcuni articoli di stampa si precisa che non esiste alcuno scontro tra la Famiglia Onorato-Donato e gli inquirenti e che l’inchiesta, per la sua complessità, non si presta ad indebite e affrettate conclusioni di natura giornalistica.

Ancora una volta, si chiede di limitare le informazioni sulla tragica scomparsa dell’architetto Onorato al solo diritto di cronaca per rispetto e partecipazione al dolore e al desiderio di riservatezza della famiglia e si rinnova la fiducia negli organi inquirenti che stanno svolgendo indagini approfondite e delicate che, siamo certi, porteranno alla verità” lo dichiara l’avvocato Vincenzo Lo Re, legale incaricato dalla famiglia Onorato-Donato.