Festival del 'pesce azzurro' a Marzamemi: al via dal 29 giugno

E’ partito ufficialmente il conto alla rovescia per la Decima edizione del ‘Festival del Pesce Azzurro’ di Marzamemi. Questo splendido borgo del Sud-est siciliano vivrà anche quest’anno grande fermento a partire dal 29 giugno fino al 2 luglio, grazie al ricco programma messo a punto dalla Pro Loco Marzamemi.

Grandi nomi di spessore internazionale anche quest’anno, a partire dal Maestro Haruo Ichikawa. Classe 1954, Ichikawa ha un curriculum eccellente: dopo la formazione fra Tokyo e Los Angeles, è stato nelle cucine dei più importanti ristoranti giapponesi di Milano, sino ad approdare al ristorante ‘Iyo’, con cui ha ottenuto la prestigiosa Stella Michelin.

Oggi è a capo del ristorante giapponese ‘Ichikawa’ ed è stato scelto dal Ministero dell'Agricoltura, della foresta e della pesca del Giappone come “Good Will Ambassador”, con il compito di promuovere le peculiarità dei prodotti e della cucina giapponese.

Il Maestro Ichikawa porterà, dunque, a Marzamemi la sua abilita ed il suo sapere, per esempio, con la particolare ‘Cerimonia del Taglio del tonno’, inserita nella due giorni di ‘Tonno e vino in Tonnara’, l’1 e 2 luglio.

Ma non è l’unico nome eccellente della Kermesse di quest’anno. Infatti, approda a Marzamemi Alessandro Circiello, lo chef della salute che ogni sabato entra nelle case degli Italiani con le sue ricette sane e gustose della trasmissione televisiva ‘Buongiorno Benessere’ su Raiuno.

Ma i nomi eccellenti degli chef che comporranno la Decima edizione del ‘Festival del Pesce Azzurro’ sono tanti: Francesca Barone, Maurizio Urso, Giovanni Fichera, senza dimenticare il Barman Andrea Franzò e tanti altri ancora.

Di particolare rilevanza la presenza del Prof. Silvio Greco, che insieme al giornalista Claudio Mollo darà alla Manifestazione il suo contributo scientifico. Greco, infatti, è docente di Ecologia marina presso la Pontificia Università Antonianum di Roma, consigliere nazionale di Wwf Italia, nonché vice presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Greco ha effettuato campagne di pesca scientifica in quasi tutti i mari del mondo, partecipando a sei campagne di ricerca in Antartide. Autore di oltre duecento pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali.

La Proloco Marzamemi, però, ha pensato anche ad arricchire l’evento con la buona musica dei QBETA, I Picciotti di Vasco, Tao Project e Pablo Band. Come ogni anni sono previste delle degustazioni dell’ottimo pesce azzurro, stand di prodotti tipici, esposizioni e mostre fotografiche.

Insomma, gli ingredienti ci sono tutti per stupire visitatori e turisti; appuntamento, dunque, al 29 giugno con l’inaugurazione ufficiale del ‘Festival del Pesce Azzurro’ di Marzamemi.