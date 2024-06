Deve scontare 4 anni e 7 mesi, in carcere a Ragusa presunto scafista

Continua senza sosta l’attività della Polizia di Stato volta al contrasto della tratta di esseri umani e del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Nel pomeriggio di martedì 28 maggio personale della Squadra Mobile di Ragusa – in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa – ha tratto in arresto un trentaduenne guineano ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Nello specifico, il cittadino straniero dovrà scontare la pena di 4 anni e 7 mesi di reclusione, in quanto individuato come scafista in uno sbarco di migranti avvenuto nel porto di Pozzallo nel febbraio 2018.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.