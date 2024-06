Siracusa, il Consiglio approva la mozione su parcheggi per disabili

Il consiglio comunale di Siracusa ha approvato stamattina due mozioni, una sui parcheggi per le persone con disabilità e una sulla messa in sicurezza del plesso scolastico di via Madre Teresa di Calcutta. All’ordine del giorno c’era anche l’approvazione del regolamento per l’istituzione della Consulta dello sport ma il punto, come richiesto da più consiglieri, è stato ritirato e inviato in commissione per approfondimenti.

Con la mozione sui parcheggi per i diversamente abili, riservati ai mezzi che espongono l’apposito contrassegno, il Consiglio impegna l’Amministrazione a riverniciare gli stalli riservati e a realizzare una mappa degli stessi inserendola nella sezione “Siracusa accessibile” del sito istituzionale, mettendola però in migliore evidenza, e nell’app “Muoviamoci” utilizzata dal Comune per le informazioni sulla mobilità cittadina. Grazie a un emendamento, il Consiglio ha poi deciso di ammettere ai posti riservati anche le auto che espongono il Contrassegno unico dei disabili europei (Cude). Nella proposta si evidenza, inoltre, che i mezzi al servizio delle persone con disabilità possono parcheggiare gratuitamente anche negli stalli a pagamento qualora quelli riservati siano occupati o indisponibili.

Con la seconda mozione, si impegnano sindaco e Giunta a mettere in sicurezza il plesso di via Madre Teresa di Calcutta dell’istituto Verga. In particolare, la mozione evidenzia la presenza di un sistema antincendio non funzionante, di finestre non a norma e bloccate, per cui non c’è ricambio d’aria, e di un pavimento in gomma altamente infiammabile. Le criticità sono state segnalate lo scorso mese da un docente della scuola.