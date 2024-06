Salvò una donna ad Avola, attestato di benemerenza a Giuseppe Lentini

Un chiaro e fulgido esempio di solidarietà umana, valore civico e spirito di sacrifico, come recita la motivazione dei riconoscimenti concessi ad Avola al Volontario Giuseppe Lentini.

Il cerimoniale svoltosi presso il Palazzo della città di Avola, ha registrato anche il riconoscimento di un “Encomio” da parte del Presidente Nazionale dell’Associazione della Polizia di Stato Michele Paternoster, che ha delegato per la consegna, il Responsabile del Gruppo di Volontariato di Siracusa Alberto Palestro ed il Presidente della Sezione A.N.P.S. di Siracusa, Antonino Cerruto. Alla cerimonia ufficiale erano presenti personale del Commissariato di Avola, delegati dai vertici della P.S. per testimoniare la riconoscenza istituzionale verso l’A.N.P.S. e il Gruppo di Volontariato, per il costante impegno profuso sul territorio a supporto e sostegno delle criticità e necessità.