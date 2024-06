Canicattini, in Municipio riaperto l'Ufficio per l'impiego

Riaperto a Canicattini Bagni, dopo una lunga chiusura, da mercoledì 5 giugno, l’Ufficio per l’impiego (ex Ufficio di Collocamento), così come richiesto dal Sindaco Paolo Amenta all’Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e al Direttore generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative.

L’Ufficio si trova al primo piano del Palazzo Municipale con ingresso da via Principessa Iolanda 51, dov’è allocata anche l’Agenzia di Sviluppo degli Iblei e il Gal Val d’Anapo.

Dopo l’apertura di mercoledì, l’Ufficio, come comunicato dal Dirigente del Servizio, Salvatore Petrilla, sarà aperto al pubblico il lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.