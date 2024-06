Siracusa, convegno di Confcommercio "Il porto per la città e la città per il porto"

Rilancio del turismo crocieristico, infrastrutture e servizi. Sono i tre elementi chiave emersi nel corso del convegno “Il porto per la città e la città per il porto” organizzato da Confcommercio Siracusa alla presenza di istituzioni, operatori portuali, imprese, associazioni di categoria e rappresentanti delle compagnie crocieristiche. L’obiettivo principale del confronto è stato avviare una interlocuzione concreta per tracciare il punto della situazione attuale ma soprattutto per individuare le azioni da avviare per fare della risorsa mare un fattore reale del rilancio dell’economia nel territorio.

Ad aprire i lavori, moderati dall’agente marittimo e imprenditore Francesco Diana, è stata Donatella Prampolini, commissario straordinario di Confcommercio Siracusa. “Siracusa è una città che ha delle potenzialità enormi ma non tutte sono sfruttate pienamente – ha dichiarato Prampolini –; la risorsa mare e il porto, da questo punto di vista, non fanno eccezione perché si può fare molto di più. E’ fondamentale intervenire sulle infrastrutture e sui servizi perché Siracusa e la Sicilia, devono farsi trovare pronte ad accogliere i tantissimi turisti che scelgono ogni anno questa meravigliosa terra. E’ indispensabile che tutti quanti lavoriamo insieme perché si faccia del porto una chiave di volta per far diventare Siracusa la regina della Sicilia”. Infrastrutture, servizi ma anche turismo crocieristico da rilanciare.