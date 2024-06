Comiso, alla Fondazione Bufalino "Bianco, Rosso e Vinile…ascolti in calice"

Una serata di musica e degustazioni nel cuore barocco di Comiso. È l’evento “Bianco, Rosso e Vinile…ascolti in calice” promosso ed organizzato dal Comune di Comiso che punta a coinvolgere il pubblico guidandolo alla conoscenza del mondo dei vinili e delle eccellenze del territorio come il vino, il formaggio ragusano Dop, l’olio Dop Monti Iblei, ed il Cioccolato di Modica Igp.

L’appuntamento è in programma per venerdì 14 giugno, presso il Cortile della Fondazione Bufalino di Comiso, con ingresso (previo pagamento di un ticket) dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Qui, durante la degustazione dei vini e delle altre prelibatezze del territorio ibleo, sarà possibile visitare l’esposizione di vinili e seguire il talk con il cantautore Luca Madonia che parlerà della propria musica e del suo rapporto con Franco Battiato attraverso l’ascolto di alcuni vinili del noto cantautore siciliano.