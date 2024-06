Scicli, scontro fra due auto sulla Donnalucata-Cava d'Aliga: un ferito grave

Scontro fra due auto nella tarda serata di oggi sulla litoranea Cava D'Aliga-Donnalucata in territorio di Scicli. Secondo i primi accertamenti eseguiti dai carabinieri lo scontro è avvenuto tra una Panda e un'Audi. La Panda ha cappottato e il conducente, un 60enne, è rimasto ferito in maniera seria. E' stato trasportato all'ospedale Maggiore di Modica dove, dopo le prime cure, è stato affidato all'elisoccorso per essere trasferito al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Al vaglio dei carabinieri le condizioni del conducente dell'Audi per verificare il tasso alcolemico. Sul luogo dell'incidente, oltre al personale del 118, i carabinieri e i Vigili del fuoco del distaccamento di Modica.

(Foto Franco Assenza)