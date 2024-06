Europee, exit poll in Olanda, Laburisti e Verdi in vantggio

Sorpresa nei primi exit poll in Olanda, il Paese che apre la maratona elettorale europea. La coalizione Laburisti-Verdi di Frans Timmermans è in vantaggio sull'estrema destra di GeertWilders. L'alleanza europeista otterrebbe infatti 8 seggi contro i 7 del Partito per la libertà. Wilders non sfonda, ma ottiene comunque una netta vittoria rispetto a 5 anni fa quando non ebbe eletti: 'Noi grandi vincitori', dice. Seguono con 4 seggi i liberali di destra del premier uscente Mark Rutte. I cristiano-democratici guadagnerebbero 3 seggi come i liberali di sinistra. Due seggi al Movimento dei contadini e uno a testa ai centristi di Pieter Omtzigt, alleati di governo di Wilders, e alvForum per la democrazia guidato dal leader populista ThierryvBaudet.