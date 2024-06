Floridia, il sindaco dispone la chiusura della Casa di riposo 'Don Orione'

Il sindaco di Floridia, Marco Carianni ha disposto la chiusura della Casa di riposo 'Don Orione'. Il provvedimento è stato adottato con un'apposita ordinanza con procedura immediata. Sulla struttura di contrada Raisi, sulla Floridia - Canicattini Bagni, sono stati eseguiti accertamenti, dalle autorità competenti. Sarebbero state riscontrate problematiche organizzative e strutturali, oltre alle gravi carenze di carattere igienico-sanitario rilevate dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. Per motivi di sicurezza, e per tutelare la salute dei 43 ospiti della struttura, il sindaco ha provveduto quindi alla sospensione dell’attività e al contestuale trasferimento degli anziani presso altre strutture in possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti, compatibili con le condizioni degli anziani stessi.

“Mi dispiace, da una parte, che si sia riscontrato questo problema - ha Marco Carianni -. Mi inorgoglisce sapere, invece, che i miei uffici hanno effettuato i controlli e hanno scongiurato il perpetuarsi di una situazione che avrebbe leso la dignità e la salute di ciascun paziente”.

“Il provvedimento – dichiara Marieve Paparella, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Floridia – mira a tutelare la salute e a preservare la dignità degli ospiti della struttura. Si tratta di soggetti fragili che, nel corso della propria vita, hanno già dovuto affrontare delle situazioni particolari e che hanno diritto a essere assistiti nel migliore dei modi. Come assessorato monitoriamo costantemente le condizioni delle strutture che ricadono sul territorio comunale e non solo, e adesso ci aspettiamo che chi gestisce la casa di risposo ottemperi a quanto necessario per uniformarsi alle prescrizioni violate”.