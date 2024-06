Ragusa, Unione italiana ciechi: consegnato cane guida a famiglia affidataria

E’ sempre un momento straordinario quando si ha la possibilità di assistere a un evento del genere. Grazie alla collaborazione con il centro regionale Helen Keller di Messina, scuola cani guida per ciechi e polo nazionale per l’autonomia, ieri mattina, la sede Uici di Ragusa ha ospitato un altro appuntamento sotto il segno della solidarietà in collaborazione con il Rotary Club Hybla Heraea. Un momento impreziosito ancora di più dalla presenza del sindaco, Peppe Cassì, accompagnato dagli assessori ai Centri storici e Polizia municipale, Giovanni Gurrieri, e Tutela degli animali, Andrea Distefano. Il presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani, assieme al presidente del Rotary, Giovanni Vindigni, hanno salutato la cerimonia di consegna di un cucciolo a una famiglia affidataria di Ragusa. La famiglia ne curerà la crescita per un anno per poi tornare a riaffidarlo al centro Helen Keller che inizierà l’addestramento per farlo diventare un cane guida per ciechi. “Una iniziativa di ampio respiro sociale – commenta il presidente Albani – che, non a caso, è stata salutata con favore da tutti i presenti che sono venuti a trovarci e che hanno avuto modo di condividere assieme a noi questi particolari momenti di gioia. Ringraziamo il Rotary per la collaborazione, la famiglia affidataria e, naturalmente, tutti i rappresentanti delle istituzioni che si sono uniti a fare sistema perché soltanto attraverso la sinergia potremo rendere questa società un pochino migliore. Merito anche delle famiglie ragusane che sono sempre capaci di rispondere presente alle chiamate di pubblica utilità e alla manifestazione di un grandissimo senso civico di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi”.