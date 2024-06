E' agli arresti in casa ma non perde il vizietto della 'coca': scoperto a Siracusa

Agenti delle Volanti della questura di Siracusa impegnati nei quotidiani controlli ai soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale, hanno arrestato un uomo di 45 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, per detenzione ai fin dello spaccio di droga e per aver violato le misure cui è sottoposto.

In specie, gli uomini diretti dalla dirigente delle Volanti Giulia Guarino, nel corso di un rituale controllo a casa del quarantacinquenne, sorprendevano l’uomo in compagnia di una persona estranea al nucleo familiare, violando gli obblighi cui è sottoposto.

Inoltre, una perquisizione domiciliare consentiva ai Poliziotti di rinvenire a casa dell’arrestato dieci grammi di cocaina pura ed altro materiale utile per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

Al termine delle incombenze di legge, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’uomo è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.