Ufficio elettorale aperto a Siracusa per il rilascio delle tessere

Alle elezioni dell’8 e 9 giugno per il rinnovo del Parlamento europeo si potrà votare anche se si è in possesso di un documento di identità con foto, scaduto da non più di 3 anni. Lo ricorda l’Ufficio elettorale del Comune di Siracusa che evidenzia anche che potranno esercitare il loro diritto gli elettori che sono in attesa della carta di identità elettronica: basterà esibire la ricevuta rilasciata dal Comune la quale, in quanto munita di fotografia, dei dati anagrafici e del numero, risponde ai requisiti del documento di riconoscimento. Se si è privi di documento basterà che l’identità dell’elettore sia garantita dal presidente o da un componente del seggio.

Per votare sarà, invece, necessario essere in possesso della tessera elettorale. Se dovesse essere stata utilizzata in tutti gli spazi o in caso di smarrimento e deterioramento, i diretti interessati potranno ottenerne una nuova recandosi personalmente allo sportello dell’Ufficio elettorale, in via San Sebastiano 31, che da domenica osserva orari più lunghi del solito. Oggi è aperto fino alle 13 e poi dalle 15 alle 18; domani, primo giorno di elezioni, il servizio sarà assicurato dalle 9 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23.

Inoltre, alle persone diversamente abili è assicurata la possibilità di essere trasportate dalla propria abitazione al seggio con un’ambulanza e relativa assistenza. Occorrerà essere in possesso del certificato di accompagnamento e dell'attestazione medica dell’Asp. Per il rilascio della documentazione, gli uffici dell’Azienda sanitaria saranno aperti anche nei giorni del voto: sabato dalle 15 alle 23, domenica dalle 7 alle 23 (telefono 0931.484949). Chiunque vi si rechi (può farlo anche un parente) deve esibire la certificazione in possesso dell’interessato. L’attestazione medica rilasciata va poi spedita via e-mail all’indirizzo: elettorale@comune.siracusa.it, con oggetto "Voto con ambulanza" e l’indicazione di un numero di telefono. Per prenotare il servizio di trasporto con ambulanza bisogna chiamare l'Ufficio Elettorale ai numeri: 0931.451222 oppure 349.2603613.

Infine, per quel riguarda i provvedimenti sulla mobilità, dalle ore 7 di sabato e fino alle 7 di lunedì, sarà chiuso al traffico, ad esclusione dei mezzi di servizio e di quelli autorizzati, il tratto di via San Sebastiano in cui si trova l’Ufficio elettorale, tra via Savonarola e largo Mascali.