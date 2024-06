Siracusa - Catania, dal 10 al 13 giugno chiuso un tratto

Dal 10 al 13 giugno, l'autostrada "Catania-Siracusa" sarà chiusa al traffico, su tutte le corsie, nel tratto compreso tra i km 25,142 e 11,000, nella fascia oraria dalle 8:00 alle 16:00. Inoltre, giovedì 13 giugno, sempre l'autostrada "Catania-Siracusa" sarà chiusa al traffico, su tutte le corsie, nel tratto compreso tra i km 25,142 e 11,000, nella fascia oraria pomeridiana e serale, dalle 16:00 alle 24:00. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che i lavori si rendono necessari per il ripristino degli impianti tecnologici dell'autostrada. Nelle ore di chiusura, il traffico sarà deviato, in entrambe le direzioni, sui percorsi alternativi segnalati sul posto.