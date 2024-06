Pallamano. Scicli Social Club, è tempo di bilanci. Il presidente Ficili: campionato positivo grazie alla tenacia della squadra

Si sono spente da poco le luci sul campionato di serie B di pallamano per la stagione 2023/2024, che si è concluso per lo Scicli Social Club con un settimo posto, con una squadra giovane, che potrà fare tesoro in futuro dell’esperienza acquisita. A tal proposito, appare doveroso tracciare un bilancio consuntivo e qualche pensiero con il massimo responsabile del sodalizio gialloverde, Carmelo Ficili (nella foto)., che ha dimostrato idee chiare, un’indole innovativa e una passione senza confini.

“Il bilancio di questa seconda stagione sportiva è a dir poco positivo sotto tutti i punti di vista. Se guardiamo lo scorso anno - afferma Ficili - abbiamo avuto nuovi approcci affascinanti ed emozionanti, un primo anno vissuto tra luci e poche ombre. Quest’anno, invece, abbiamo dovuto affrontare un campionato più impegnativo con un nuovo organico, con un nuovo allenatore e con l’inserimento in prima squadra di qualche under 15, ma alla fine abbiamo ottenuto un piazzamento dignitoso, anche se il nostro obiettivo iniziale era quello di partecipare alla Final Four. Ci siamo fatti notare su ogni campo per tenacia, entusiasmo e grande spirito d’animo e questo rende orgogliosa tutta la società”.

“Ringrazio tutti coloro che in qualsiasi modo hanno contribuito nella riuscita del nostro progetto, sostenendo sacrifici di ogni genere, sia da un punto di vista personale che economico. Un particolare riconoscimento lo voglio esprimere nei confronti del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Jungi, che con la fattiva collaborazione delle insegnanti, ha fatto in modo che la disciplina prendesse piede in ambito cittadino; prova lampante il successo ottenuto, in ambito provinciale, dalla squadra maschile che è salita sul gradino più alto del podio, lo scorso mese di marzo, nel progetto “handball competitions” riconosciuto dalla FIGH. Infine, mi sento in dovere di esternare un grosso plauso al gruppo fan club che ci ha sempre seguito, anche negli allenamenti, con apprezzabili coreografie, riuscendo, anche, a coinvolgere tanti bambini”.

“Per la prossima stagione - conclude il presidente . ci sarà a breve un confronto in società per stabilire una linea da seguire, con un programma che cercheremo di portare a termine. Saremo anche impegnati in diversi campionati a livelli giovanile cosa a cui tiene tanto la società, per cui dobbiamo prepararci per bene senza farci trovare impreparati. Siamo ambiziosi e vogliamo continuare a fare bene”.