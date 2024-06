Palermo, alla Libreria TanteStorie si presenta il libro di Angelo Di Liberto "Il coraggio di Giovanni"

"Il coraggio di Giovanni" di Angelo Di Liberto è il libro che sarà presentato sabato, 8 giugno, alle 17,30, alla Libreria TanteStorie di via Ariosto a Palermo. Il titolare della libreria, Giuseppe Castronovo, dialogherà con Angelo Di Liberto e Lucia Incarbona. La prefazione è di Maria Falcone ed è evidenziata nella copertina del libro con una frase significativa della lotta alla mafia e alla criminalità: non si è mai troppo piccoli per stare dalla parte del bene.

"Dicembre 1946, casa Falcone, a Palermo. Giovanni ha 7 anni e riceve un regalo speciale dal papà. Qualcosa però non lo convince in quel gruppo di statuine: c'è un personaggio inquietante, da cui non riesce a staccare gli occhi. In quel pastore dallo sguardo truce il bambino identifica un boss mafioso, responsabile di un omicidio di cui in città in quei giorni si parla molto. Con la sua spada di legno, Giovanni immagina di affrontarlo........