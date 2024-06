Volley Modica, confermata la guida tecnica di coach Di Stefano

Archiviata con soddisfazione la stagione appena andata in archivio, la Volley Modica inizia a muovere i primi passi per programmare la sesta stagione consecutiva nel campionato di serie A3.

Il primo passo del presidente Ezio Aprile in totale accordo con il Direttore Generale Luca Leocata e il resto della dirigenza biancoazzurra è stato quello della riconferma di coach Enzo Distefano che anche il prossimo anno siederà sulla panchina del sestetto della Contea.

Una conferma più che meritata per il tecnico ragusano che alla prima stagione da primo allenatore in Terza Serie ha centrato gli obiettivi societari attraverso il bel gioco e sfruttando al massimo la rosa a disposizione dalla quale ha tirato fuori il meglio da ogni singolo elemento.