L'Onda Pride attraversa pure Siracusa: in lotta per i diritti del popolo lgbtqi+

Sono 3 le città italiane che in questo fine settimana sono state attraversate dai cortei dell'Onda Pride, la grande manifestazione a sostegno dei diritti delle persone lgbtqi+ organizzata da Arcigay e dalle altre associazioni locali e nazionali. L'Onda oggi ha toccato Genova, con il Liguria Pride e Siracusa, che invece ha fissato il concentramento al San Marziano; infine, domani appuntamento a Venezia per il Laguna Pride: partenza alle 17 dalla stazione S.Lucia. "Questo per noi è un weekend cruciale - dichiara Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay - Saremo nelle strade ancora una volta per ribadire le nostre rivendicazioni ma soprattutto saremo ai seggi elettorali, col nostro orgoglio, a lanciare un segnale fortissimo al governo italiano e alle sue politiche d'odio. È il mese del Pride, il nostro mese: allora mi appello a tutte le persone Lgbtqi+: votate per un Paese e un'Europa più giusti e solidali. Non lasciamo sfuggire questa importantissima occasione: la nostra rivolta inizia proprio ora".