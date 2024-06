Incidente stradale sulla "veloce" Modica-Ragusa: 2 morti e un ferito grave

Due morti e un ferito in gravi condizioni: è il bilancio di un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica lungo la Ragusa-Modica nei pressi del Ponte Costanzo. All'altezza del cavalcavia prima del ponte un'auto e una moto si sono scontrate. I due motociclisti, una coppia di coniugi Ragusa, sono morti, gravemente ferita l'automobilista che viaggiava a bordo della vettura, una donna di 28 anni.

Si trova ricoverata in codice rosso all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si è trattato di un frontale. I corpi dei due motociclisti, entrambi ragusani, sono stati trasferiti all'obitorio dell'ospedale Maria Paternò Arezzo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco, la Polizia e i carabinieri del Nucleo Operativo.

Le vittime della tragedia sono, Giovanni Cascone, 56 anni, e Angela Polizzi di 53. I coniugi viaggiavano su una moto CF 700 diretta a Ragusa quando si sono scontrati con una Renault Clio guidata da una ragazza di 28 anni proveniente in senso opposto. La donna ferita è politraumatizzata, ha fratture sparse in tutto il corpo.