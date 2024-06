Caretta caretta consegnata alla Capitaneria di Siracusa

Un diportista che si trovava nei pressi delle ostruzioni del Porto Grande di Siracusa, ha recuperato un esemplare di tartaruga della specie “Caretta-Caretta” di circa 50 centimetri, in evidente stato di difficoltà.

La Tartaruga è stata consegnata al personale specializzato dell'Istituto Zooprofilattico di Palermo per le cure da prestare all’esemplare e il successivo rilascio nell’ambito marino, attraverso la capitaneria di Porto.

Anche in questo caso l’intervento è stato assicurato grazie alla segnalazione dei cittadini, ai quali si rinnova l’invito a segnalare eventi particolari ed eventuali comportamenti illeciti alla Guardia Costiera, contattabile tutti i giorni, 24 ore su 24, ai numeri telefonici della Sala Operativa 0931.481011 481004.