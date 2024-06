Play off nazionali di Eccellenza, il Modica pareggia con l'Aurora Alto Casertano e va in finale: incontrerà il Pompei

Il Modica accede alla finale nazionale dei play off di Eccellenza con il Pompei grazie al pareggio ottenuto al Vincenzo Barone nella semifinale di ritorno con l’Aurora Alto Casertano. Finisce 2 a 2 una gara emozionante che ha visto per due volte in vantaggio gli ospiti e per due volte raggiunti dal Modica che ha fatto tesoro della vittoria di misura (1 a 0) nella semifinale di andata in Molise. I rossoblù di Alessandro Settineri sono apparsi meno brillanti del solito, mentre gli ospiti hanno giocato a viso aperto mettendo in difficoltà i padroni di casa che possono recriminare per una traversa e due legni colpiti nel corso del secondo tempo.

Modica-Aurora Alto Casertano (and. 1-0) 2-2

MODICA (4-3-3): Marino; Parisi, Diop, M. Trovato, Ballatore; Palermo (68' Prezzabile), Strano (95' Vindigni), Palmisano (85' Incatasciato); Azzara (61' Famà), Savasta (88' Alfieri), Cacciola. A disp.: N. Trovato, Ababei, Biondi, Agodirin. All. Settineri.

ALTO CASERTANO: Esposito; De Carlo (68' Bottiglieri), Mema, Puolo, De Lucia, D'Ovidio, Pisani (91' Parisi), Giaquinto (86' Orefice), Balsamo (36' Hafiane), Pettrone, Ciccarelli. A disp.: Mazzarella, Melillo, Mancino. All. Cuccaro.

ARBITRO: Molinaro di Lamezia (Galluzzo-Darwish).

MARCATORI: 10' aut. Ballatore, 43' Cacciola, 58' Ciccarelli (rigore), 73' Savasta.

NOTE: Ammoniti Ballatore, De Carlo, Strano, N. Trovato, Famà. Espulso al 45' Cuccaro.