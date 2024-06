Europee, a Siracusa alle 19 ha votato il 23,80%

Sono stati 23.233 i siracusani che fino alle 19 di oggi si sono recati alle urne per eleggere i rappresentanti della circoscrizione Isole al Parlamento europeo. Si tratta del 23,80 per cento del corpo elettorale, che è composto da da 97.617 elettori, di cui 50.726 donne e 46.891 uomini. Le operazioni di voto sono iniziate ieri alle 15.

Alle 19 di 5 anni fa, precedente tornata delle elezioni europee, aveva votato il 26,26 per cento (25.982 persone) su un totale di 98.958 aventi diritto. Allora, però, i seggi erano rimasti aperti un solo giorno.

La prossima rilevazione sarà quella finale delle ore 23, cioè alla chiusura delle operazioni di voto. Subito dopo inizierà lo scrutinio.

Lo sportello di via San Sebastiano 31 resterà aperto fino alla stessa ora per la consegna delle tessere elettorali a chi non ne fosse in possesso o dovesse rinnovarla.