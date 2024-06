Europee, l'affluenza alle 19 è del 40,8%:si vota fino alle 23

Per le elezioni europee alle 19 ha votato il 40,8% degli aventi diritto.

È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale 'Eligendo' quando mancano poco più di un centinaio di sezioni delle 61.650 complessive. L'affluenza alle 12 è stata del 25,1%. Per le elezioni regionali del Piemonte, sempre secondo il Viminale, l'affluenza è stata stata del 47,5% quando mancano sei sezioni sulle 4.795 totali, mentre per quelle comunali - si vota in 3.698 Comuni italiani - è stata del 53,6%, quando mancano i dati di 15 sezioni rispetto alle 19.578 complessive.

I seggi elettorali per le europee, circa 3.700 comuni e il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte si chiuderanno alle ore 23. L'affluenza registrata ieri alle 23 era pari al 14,64%. Sono oltre 51 milioni gli italiani chiamati alle urne per la scadenza europea, oltre 17 milioni per le amministrative e 3,6 per il voto in Piemonte.

Per le elezioni europee alle 12 ha votato il 25,1% degli aventi diritto. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale 'Eligendo', quando mancano i dati di circa 100 sezioni delle 61.650 complessive. L'affluenza alle 23 di sabato è stata del 14,64%. Per le elezioni regionali del Piemonte, sempre secondo il Viminale, l'affluenza è stata stata del 29,2% quando sono arrivati i dati di tutte le 4.795 sezioni, mentre per quelle comunali - si vota in 3.698 Comuni italiani - è stata del 34,4%, quando mancano i dati di una quarantina di sezioni rispetto alle 19.578 complessive.