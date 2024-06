Rubavano gasolio in un'azienda: 3 denunciati a Belvedere di Siracusa

I Carabinieri della Stazione di Belvedere hanno denunciato due uomini e una donna, rispettivamente di 30, 39 e 53 anni gravemente indiziati di furto aggravato.

I militari sono intervenuti a seguito della segnalazione di un Agente di Polizia Municipale di Solarino che, libero dal servizio, ha notato movimenti sospetti nei pressi di un’Azienda agricola che nei giorni scorsi è stata oggetto di altri furti di carburante, sottratto dai serbatoi dei mezzi agricoli.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare la donna a bordo dell’autovettura già predisposta per il trasporto del carburante, mentre i due uomini si sono dileguati a piedi per le campagne limitrofe.

Sul posto i Carabinieri hanno rinvenuto 6 taniche da 25 litri cadauna delle quali 4 già riempite di gasolio sottratto mediante l’utilizzo di un tubo in gomma che era ancora inserito in un serbatoio, oltre a riscontrare il danneggiamento dei tappi dei serbatoi degli altri mezzi agricoli.

Il carburante recuperato, per un valore di oltre 600 euro, è stato restituito al legittimo proprietario mentre l’autovettura utilizzata dalla donna è stata sequestrata poiché sprovvista di assicurazione.