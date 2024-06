Europee, i voti dei partiti in Sicilia: Cateno De Luca si ferma al 7,68% ma non basta

La Sicilia - dove l'affluenza resta bassa, al 38% contro il precedente 37,51% - per Forza Italia torna a essere un 'granaio' di consensi, come nei tempi migliori: a scrutinio quasi concluso per le Europee (qui si votava anche per rinnovare sindaci e consigli in 37 Comuni) gli azzurri si rivelano il primo partito con il 23,7%. Dietro FdI con il 20,18%. Terza forza - prima nel campo progressista - il Movimento cinque stelle, con l'Isola tradizionalmente generosa con i pentastellati: 16%. A posa ma sensibile distanza il Pd con 14,36%. Liberta' di Cateno De Luca ottiene il 7,68%. A una incollatura la Lega: 7,47%. Alleanza Verdi Sinistra ottiene un positivo 4,81%. Sotto soglia Stati Uniti d'Europa, 2%; Pace terra e dignita' 1,73%; e Azione 1,41%).