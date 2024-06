Motociclista di Belvedere muore in un incidente alla periferia di Siracusa

Un motociclista ha perso la vita questa mattina alla periferia di Siracusa, in contrada San Tommaso a poche decinedi metri dalla Statale 114. La vittima che aveva 51 anni, abitava a Belvedere di Siracusa, quando per cause ancora da accertare da parte della polizia locale, si è scontrato con un'auto. Scattato l'allarme sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma il motociclista era già deceduto. Rimasto leggermente ferito il conducente della Fiat Panda, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo.