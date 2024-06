Siracusa, la polizia blocca l'occupazione di un'abitazione: egiziano denunciato

Sabato mattina il proprietario di un immobile sito nel centro storico di Ortigia, avendo notato il danneggiamento della finestra del bagno e un uomo all’interno, chiamava immediatamente la Polizia.

Gli Agenti del Commissariato Ortigia entravano in casa e sorprendevano un cittadino l’egiziano che, presumibilmente, stava per occupare l’immobile portando alcuni suoi effetti personali.

La tempestività della chiamata della vittima e l’immediato intervento degli uomini del Commissariato di Ortigia hanno consentito di evitare l’occupazione e di restituire l’immobile al pieno godimento del legittimo proprietario.

Lo straniero veniva denunciato per il reato di violazione di domicilio con violenza sulle cose.

Quest’ultimo è gravato da un provvedimento di DASPO Willy per aver partecipato ad una rissa nel mese di aprile e l’Autorità Giudiziaria competente ha concesso il nulla osta all’espulsione dello stesso dal territorio nazionale.

La Questura invita tutti gli utenti a segnalare tempestivamente ogni tentativo di occupazione abusiva di immobili per consentire l’immediato intervento e il ripristino del pieno godimento della proprietà al legittimo titolare.