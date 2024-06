Abbate sulle Europee: Forza Italia primo partito in Sicilia grazie all'apporto della DC

"Possiamo affermare senza ombra di smentita che i siciliani abbiano approvato il progetto politico della DC, fortemente voluto dal nostro Presidente Cuffaro, costruito sull’alleanza tra Noi Moderati e Forza Italia". Lo dichiara il parlamentare regionale della DC, Ignazio Abbate. " I numeri sono molto importanti - continua - e non possono essere confutati: l’alleanza di Governo è ancora la più votata nelle urne siciliane. Vuol dire che stiamo lavorando bene e la gente lo ha capito. La leadership del presidente Schifani, che abbiamo sostenuto senza se e senza ma, ne esce ancora più forte. Mi complimento con l’amico Edy Tamajo per lo straordinario risultato centrato. Quasi 120 mila preferenze non si raccolgono certo per caso. Quando abbiamo cominciato questa avventura gli ho garantito il massimo appoggio insieme a Massimo Dell’Utri, candidato di Noi Moderati, che ha raggiunto, a sua volta, risultati eccellenti. La nostra squadra è riuscita a portare tra la gente del Ragusano il messaggio intanto di andare a votare per una elezione, quella europea, che storicamente non è mai stata sentita “vicina”. Il progetto Noi Moderati – Forza Italia è stato tra i più votati in provincia, come non succedeva da anni. Ritornando al risultato del singolo, l’Onorevole Tamajo ha dimostrato di sapere parlare alla gente, di riuscire a stare in mezzo a loro e captarne i bisogni. A lui faccio i complimenti e auguro un buon lavoro, sono sicuro che sarà un degnissimo rappresentante delle istanze di noi siciliani in Europa. I ringraziamenti doverosi vanno fatti al nostro gruppo di lavoro, a cominciare dal coordinamento provinciale della DC diretto da Annamaria Aiello, a tutti i Sindaci e agli amministratori e consiglieri dei vari comuni che si sono spesi tanto, confortati dai risultati lusinghieri che ci vedono primi in ben cinque comuni iblei. Abbiamo una squadra forte e coesa, un progetto a largo respiro che dirà la sua nella politica provinciale. Grazie all'apporto della DC, Forza Italia è diventato il primo partito in Sicilia avendo la possibilità di esprimere ben due deputati europei".