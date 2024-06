Europee, l'assessore regionle Tamajo (FI) è mister preferenze con oltre 121 mila voti

Nelle circoscrizione Isole FdI e' il primo partito con 21,26% e Giorgia Meloni fa il pieno di consensi con 242.323 voti. Alle sue spalle i siciliani Giuseppe Milazzo (65.301), che ha prenotato un posto per l'Europarlamento, e Ruggero Razza (61.665).

Ma i big siciliani delle preferenze sono in casa FI, che nella circoscrizione e' al 20,33%: e' l'assessore regionale alle Attivita' produttive Edy Tamajo il piu' votato tra i siciliani, con 121.402 voti, certo del seggio; il collega all'Economia Marco Falcone 100.199; solo terza Caterina Chinnici, ex indipendente ed ex candidata governatrice del Pd, con 93.351 preferenze.

Nel Pd (16,73%) Elly Schlein ha avuto 84.769 voti. La segue Giuseppe Lupo con 49.691 preferenze, per cui e' certa l'elezione; l'uscente Pietro Bartolo, medico di Lampedusa e' terzo con 44.452 voti. Per il M5s (16,24%) largo consenso per il capolista, l'ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, con 64.618 voti, che gli valgono il seggio; dietro Cinzia Pilo, 39.503; e Patrizio Cinque, 30.997. Per la Lega (6,99%) uno scranno nell'Europarlamento andrebbe all'ex FdI Raffaele Stancanelli con 44.260 voti. Qui Roberto Vannacci si e' fermato a 35.192. Per Alleanza verdi e sinistra (6,14%) Ilaria Salis fa meglio di tutti con 50.406 voti, ottenendo il biglietto d'ingresso per il Parlamento europeo; seguita dagli ex sindaci Mimmo Lucano (25.785) e Leoluca Orlando, terzo con 18.544. La sorte di alcuni candidati dipendera' dalle opzioni di Meloni, Schlein e Salis nel gioco delle rinunce e della scelta delle circoscrizioni. Tonfo, invece, per Cateno De Luca la cui lista Liberta' a livello nazionale resta abbondantemente sotto la soglia del 4%, inchiodandosi sull'1,2%, per cui nessun seggio; magra consolazione il 5,96% nelle Isole.

GLI ELETTI NELLA CIRCOSCRIZIONE ISOLE

E' pressoché delineato il quadro degli otto seggi al Parlamento europeo per gli eletti nella circoscrizione Sicilia-Sardegna.

Per FdI i due seggi vanno a Giorgia Meloni e Giuseppe Milazzo, al posto della premier andrà Ruggero Razza; due eletti anche in Forza Italia, Edy Tamajo e Marco Falcone.

Nel Pd lo scranno va a Elly Schlein, che non andrà a Bruxelles per cui subentra Giuseppe Lupo; per il M5s c'è Giuseppe Antoci, mentre per la Lega Raffaele Stancanelli.

L'unico rebus in casa Alleanza Verdi e Sinistra: il seggio scatta a Ilaria Salis (50.406 voti), che però potrebbe optare per quello della circoscrizione Italia-Nord occidentale dove ha ottenuto 126.027 voti, in questo caso le subentrerebbe Mimmo Lucano (25.785): ma se anche lui dovesse optare per uno dei seggi conquistati come primo eletto dell'Italia meridionale (76.078) e dell'Italia Nord-orientale (42.576) lo scranno di Bruxelles andrebbe a Leoluca Orlando, terzo nelle Isole con 18.544 preferenze.