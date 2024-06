Europee, il senatore Nicita: " I miei 43 mila voti hanno contribuito al successo del Pd"

"Un risultato straordinario quello del Pd nazionale che arriva al 24% e supera di slancio, anche in voti assoluti, il risultato delle politiche. Un risultato che premia oggi tutte le opposizioni al Governo Meloni e che ci da'il giusto slancio in Europa e in Italia. In un quadro di astensionismo e di pochi voti di preferenza ai candidati, giudico straordinario e persino commovente il dato del Pd nella mia provincia: primo partito nella città di Siracusa (22.6%) con circa 20 mila voti in provincia, un dato che segna una forte crescita rispetto a 5 anni fa e rispetto alle politiche di un anno e mezzo fa. Siracusa, inoltre, contribuisce significativamente al voto regionale del Partito Democratico".Così il senatore Antonio Nicita, candidato alle Europee del Pd nella circoscrizione Isole."Quanto al mio risultato personale, vedremo l'evoluzione finale dei dati, sono felice - aggiunge Nicita - di aver contribuito significativamente, con oltre 43 mila voti, al risultato del Partito. Ho registrato, con una campagna di poche settimane, presenze significative dappertutto, inclusa la Sardegna che mi è rimasta nel cuore. Considero questo risultato lusinghiero, con una distanza di meno di 6 mila voti dal primo e di poche centinaia di voti dal secondo. Una bellissima squadra di candidati, forte e competitiva, cui faccio le mie congratulazioni".