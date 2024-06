Rischio incendi nel III municipio di Catania, è emergenza

Con il caldo afoso di questi ultimi giorni il rischio di incendi nel III municipio di Catania è più vivo che mai. Una situazione di emergenza che bisogna affrontare con largo anticipo e prendendo nella giusta considerazione le condizioni in cui versano alcune zone di “Borgo-Sanzio” letteralmente circondate da terreni abbandonati e pieni di sterpaglie. Negli ultimi mesi la presidente del III municipio di Catania Maria Spampinato ha mappato le zone maggiormente a rischio, anche quelle già colpite in passato da roghi di vaste proporzioni, da cui bisogna far partire il piano di lavoro nel breve e nel medio periodo: via San Filippo Neri, via dei Salesiani, via Lecce e l’intero Parco Gioeni per cominciare. “In piena sinergia e collaborazione, con l’amministrazione centrale e con il Sindaco Trantino- spiega Spampinato- bisogna lavorare per garantire la sicurezza di migliaia di catanesi”.