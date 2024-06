Canicattini Bagni scelta come sede di attività formativa dalla Federazione Italiana Tennistavolo

Si é svolta domenica a Canicattini Bagni la prova conclusiva per la formazione di nuovi tecnici federali di primo livello di Tennis Tavolo presso la nuova palestra comunale della Scuola Media di via Umberto, come rende noto l’Assessore allo Sport Salvatore Di Mauro che ha portato i saluti del Sindaco Paolo Amenta.

Il Tecnico federale Marcello Puglisi insieme al tecnico canicattinese Fabio Amenta (quest’ultimo parteciperà da atleta ai mondiali over 45 che si svolgeranno al Paleur di Roma dal 7 al 14 luglio), hanno dato vita ad una giornata di formazione per tecnici con relativi esami finali per 16 partecipan-ti di cui 4 canicattinesi.

Facendo seguito al calendario federale i corsisti iscritti e selezionati hanno partecipato a lezioni on-line e tirocini applicativi dal 20 gennaio 2024.

La posizione centrale e strategica di Canicattini Bagni, al centro tra le province di Siracusa, Ragusa e Catania, l’ha favorita nella scelta per la Sicilia sud orientale, quale sede di svolgimento del modu-lo conclusivo.

Grande soddisfazione quella espressa dal Sindaco Paolo Amenta per la scelta di Canicattini Bagni e dei suoi rinnovati impianti sportivi cittadini, quale sede di formazione sportiva per nuovi tecnici, a testimonianza della centralità e delle caratteristiche logistiche della città nell’ospitare grandi e im-portanti manifestazioni a tutti i livelli, e della sensibilità e disponibilità dell’Amministrazione co-munale nell’adoperarsi alla crescita e alla partecipazione, in particolare dei giovani, all’attività mo-toria e agonistica nelle varie specialità sportive.

Soddisfazione anche da parte della società "ASDTT Canicattini" che vede sempre più alzarsi l’interesse verso la propria attività, raccogliendone maggiori consensi grazie ad un costante e inces-sante lavoro.

I nuovi 4 tecnici canicattinesi di primo livello che sono stati formati sono: Giuseppe Petrolito; An-drea Miano; Giuseppe Matarazzo; Emanuele Petruzzelli.