Elezioni a Pachino, Fronterrè arriva prima ma va al ballottaggio con Gambuzza

E' arrivata prima nella corsa a sindaco, ma il 37% ottenuto non le consente di indossare la fascia tricolore al primo turno. Pachino ha premiato Barbara Fronterrè, sostenuta da Insieme in Azione per Pachino, Dc, Pachino Democratica, Mpa Pachino, Pachino crede, va al ballottaggio con Peppe Gambuzza, espressione di Rinascita Pachino, Forza Italia, Pachino Sì, Libertà a Pachino con il 31%.

Fuori dai giochi, l'imprenditore sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, Ora Pachino e Innovare per crescere, Sebastiano Fortunato: la sua candidatura tardiva è stata per lui penalizzante, rispetto ai due candidati che si affronteranno al ballottaggio che hanno avuto più tempo perla campagna elettorale.

Fortunato si è fernato a poco più del 22%. Non si tratta di dati ufficiali, ma soltanto ufficiosi, considerata la defaillance dell'amministrazione retta dal commissario della Regione Giovanni Cocco. I due candidati che sono andati in solitaria, Emiliano Ricupero e Giordano Di Raimondo Metallo, non sono andati rispettivamente oltre il 7% e l'1,7%.

Si spera che nella giornata di domani l'ufficio elettorale di Pachino sia in grado di fornire i dati definitivi.