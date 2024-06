Teatro al Convitto, a Palazzo Sant'Anna il 23 giugno in scena "Incanto notturno"

Terzo e ultimo appuntamento a Modica della rassegna Teatro al Convitto a cura di Alessandro Romano: in scena INCANTO NOTTURNO di e con Giovanni Peligra, Pamela Vindigni, Marta Gugliotta. Regia di Giovanni Peligra.

Incanto notturno mostra una Sicilia surreale e mistica attraverso il racconto teatrale a più voci. Giovanni Peligra, Pamela Vindigni, Marta Gugliotta evocheranno la terra dei miti e delle leggende, attingeranno parole e immagini dagli arabi, dagli spagnoli e dalla letteratura degli scrittori che hanno reso immortale questo policromo continente circondato dal mare.

Appuntamento domenica 23 giugno alle ore 21.00 a Palazzo Sant'Anna, via Liceo Convitto 33, Modica.

Prenotazione obbligatoria whatsapp (h.16-20) al 338 7205944

Ticket € 15 in sede.