Tennis, l'Asd Wimbledon di Floridia vince il campionato regionale 'Green'

Ancora sul gradino più alto della pedana per l'Asd Wimbledon di Floridia. La formazione tennistica, guidata da Salvo Amenta, si fregia del titolo Regionale Green ,un torneo riservato agli atleti nati nel 2012 e 2013. La Wimbledon ha battuto in finale il TC “Circoletto dei Laghi” di Messina.

I ragazzi, allenati da Salvo Amenta ed Alberto Brancato, hanno sbaragliato nella fase provinciale gli avversari di categoria, accedendo con merito al tabellone regionale a 16 squadre.

I tennisti di Floridia hanno superato dapprima il Vela Messina poi ai quarti di finale il Montekatira di Catania. Ed ancora in semifinale il TC Winner di Catania e in finale il Circoletto dei Laghi.

La squadra è così composta: Vittoria Catinella, Carlo Cutale, Leonardo Castelli, Giandomenico Orefice, Rodolfo Getulio e Giuseppe Vassallo.

La Wimbledon adesso dovrà fare l'ultimo sforzo agonistico. I tennisti floridiani parteciperanno alla fase nazionale del campionato e saranno i portacolori della Sicilia per la categoria Green.

La competizione si disputerà il prossimo mese di ottobre.