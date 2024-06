Controlli alla Movida di Siracusa, elevate sanzioni per otto mila euro

Nelle scorse sere, i Carabinieri della Stazione di Ortigia, il personale della Polizia Municipale di Siracusa e dell’A.R.P.A. hanno effettuato controlli amministrativi nelle zone della movida nell’isola di Ortigia.

L’attività ha consentito di accertare violazioni amministrative a carico di due bar/ristoranti per diffusione musicale fuori dagli orari consentiti dall’ordinanza sindacale e oltre i valori limite di emissione, oltre all’occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di uno dei due locali.

Nell’ambito dei controlli, i Carabinieri motociclisti della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno contravvenzionato conducenti di motocicli e di ciclomotori per guida senza casco, senza patente e sprovvisti di assicurazione.

Complessivamente sono state contestate violazioni amministrative per oltre 8mila euro.

I controlli saranno intensificati per tutto il periodo estivo al fine di reprimere condotte illecite.