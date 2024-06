A Modica Alta domenica 16 una serata all'insegna dell'arte e del designe

Ancora qualche giorno e Modica vivrà un momento di arte, creatività e impatto emotivo, nel cuore della parte alta della Città. Sarà corso Santa Teresa il luogo dove domenica 16 giugno, dalle 19.00, andrà in scena una intensa serata di pregio, arte e fascino. Arte e Design protagoniste sin dal tardo pomeriggio, presentando la nuova collezione di Teste di Moro Verus by Cori Amenta. E sarà proprio lei, la designer e stylist siciliana, l’asse attorno a cui ruoterà una serata che vedrà anche una performance di body painting con Sabluk. Cori Amenta chiacchiererà con la giornalista Cinzia Vernuccio e poi diventerà l’anima di un dj-set che farà vivere musica e divertimento in una delle zone più suggestive di Modica.