Giovane finanziere di Ispica muore in un incidente stradale in Calabria

Un giovane finanziere originario di Ispica, Eugenio Lupo, è deceduto lunedì a causa di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 106 alla periferia di Marina di Gioiosa Jonica, nella Locride. Il 28enne era in servizio nella squadriglia navale della Guardia di Finanza di Roccella Jonica. Era alla guida di una moto di grossa cilindrata quando si è scontrato frontalmente con un’auto. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sgomento tra i suoi colleghi e ad Ispica dove lo ricordano i compagni di scuola e gli amici d'infanzia.