Acate, cambia la squadra assessoriale del sindaco Fidone: in giunta Matilde Bevilacqua

Cambia la squadra assessoriale del sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, a poco più di un anno dal suo insediamento. A Lucia Carnemolla, avvocato, che si è occupata di Polizia Locale, lotta al Randagismo, Personale e Pari Opportunità, subentra Matilde Bevilacqua (nella foto), 27 anni, brillante giovane laureata in Lettere. Carnemolla, che si è dimessa per ragioni personali e professionali, ha ricevuto l’apprezzamento del primo cittadino per il lavoro svolto: “La ringrazio di cuore per l’impegno, la determinazione e la capacità di ottenere risultati straordinari seppure in un contesto difficilissimo. Le deleghe che le avevo affidato – dice il primo cittadino - hanno costituito una sfida impegnativa e in un solo anno abbiamo ottenuto riscontri importanti per il nostro Comune.

Quanto alla dottoressa Matilde Bevilacqua, si tratta di un innesto giovane e con un entusiasmo coinvolgente: sono certo che si si saprà fare apprezzare per le sue doti politiche e umane: continueremo a lavorare nel solco della concretezza”.