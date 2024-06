Neo sindaco di Castelvetrano si insedia a Palazzo Pignatelli

Dinnanzi al giudice del tribunale di Marsala Francesco Giardina e ad Agata Fontana, presidente della prima sezione elettorale, l'avvocato Giovanni Lentini è stato proclamato sindaco di Castelvetrano.

Il neo primo cittadino, eletto a primo turno col 40,92%, ha poi raggiunto palazzo Pignatelli (sede del Comune) per lo scambio di consegne e della fascia tricolore con l'uscente Enzo Alfano.

Lentini ha ringraziato l'esponente del M5S per il lavoro svolto "in un momento difficile per l'ente locale".

Ora si attende la proclamazione dei consiglieri eletti ed entro 10 giorni l'ex presidente del consiglio Patrick Cirrincione convocherà la prima seduta del consesso civico.