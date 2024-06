Da Marisiglia ad Agrigento trasportava 79 chili di hashish: arrestato

a Marsiglia a San Leone con 79 chili di hashish: la guardia di finanza, che li pedinava fin dall'area di servizio di Sacchitello sull'autostrada Palermo-Catania, blocca due francesi davanti al ponticello di Maddalusa. L'operazione, nella statale 640, ha consentito anche di sequestrare un'auto e identificare un marocchino ritenuto complice dei due francesi, che pero' e' riuscito a fuggire in campagna fingendo di essere collaborativo all'alt degli uomini delle fiamme gialle. L'inchiesta parte da lontano e gli inquirenti non scoprono troppo le carte limitandosi, negli atti, a riferire che si tratta di "informazioni apprese a livello centrale". Tanti ancora gli interrogativi. In ogni caso il gip Giuseppe Miceli - che per quantificare in 200mila euro il valore che avrebbe avuto la droga immessa sul mercato cita le testate di CityNews, AgrigentoNotizie e Trieste Prima - ha convalidato gli arresti e disposto, come chiesto dal pubblico ministero Annalisa Failla, la custodia in carcere. Gli arresti sono scattati sabato scorso.