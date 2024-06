Pallanuoto, il Telimar Palermo ingaggia l'attaccante della Nuoto Catania Privitera

È ancora tempo di mercato per il TeLiMar. Il Club dell' Addaura nella stagione 2024/2025 potrà contare su un nuovo attaccante che giocherà in posizione 1-2 negli schemi tattici di coach Baldineti nella. È il catanese Alessio Privitera, classe 1993, dagli 8 ai 14 anni cresciuto nella cantera della Blu Team di Poppy Aiosa, per transitare poi alla Nuoto Catania, dove ha subito brillato nelle categorie giovanili, facendo anche parte per quattro anni degli azzurrini Under 16 e Under 18 assieme agli atleti TeLiMar Paulo Salemi e Gabriele Galioto.