Da domani collegamento diretto Lamezia Terme - Toronto

TeAir Transat, la compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da Rephouse Gsa riprende da domani 13 giugno al 3 ottobre il volo diretto Lamezia Terme-Toronto. Lo riferisce una nota della Sacal. "I voli diretti - afferma Tiziana Della Serra, md di Rephouse Gsa - rappresentano l'unico collegamento point to point dalla Calabria a Toronto e un punto di riferimento consolidato sul mercato italiano. Air Transat opererà da domani fino al 3 ottobre con un volo diretto a settimana, il giovedì. Tutti i voli sono disponibili in Gds". "Accogliamo con rinnovato entusiasmo - commenta Marco Franchini, amministratore unico di Sacal - il collegamento dall'Aeroporto di Lamezia Terme perToronto".