Catena Fiorello a Modica: pomeriggio domenicale con la scrittrice siciliana

Domenica prossima, 16 di giugno, alle 17, al Caffè Adamo di via Marchesa Tedeschi, nel cuore del centro storico di Modica, a due passi da Palazzo San Domenico e dalla chiesa di Santa Maria di Betlem, c’è Catena Fiorello! E con lei ‘Granita e Baguette’, l’ultimo capitolo (ma solo in ordine di tempo) de ‘Le Signore di Monte Pepe’, storie bellissime di Sicilia che solo una mente fresca ed una penna unica come Catena Fiorello potevano creare.

Singolare la scelta del luogo di questo vernissage del libro per la città di Modica: una delle gelaterie (e ‘graniterie’) più note d’Italia, pluripremiato a livello nazionale e internazionale che durante l’evento offrirà un assaggio di granita accompagnato da baguette.