Ispica, lite tra due coetanei finisce con una coltellata: 20enne denunciato

I carabinieri della Stazione di Ispica hanno denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, un 20enne modicano, domiciliato nella città di Ispica, celibe, di professione giardiniere, pregiudicato. Il deferimento è frutto di una richiesta di intervento, pervenuta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Modica, scaturita a seguito del ferimento al braccio sinistro di un giovane, anch’egli 20enne, ispicese, celibe, disoccupato, noto per i suoi precedenti di polizia. I militari, prontamente giunti sul posto, acquisite le prime essenziali informazioni per ricostruire la dinamica dell’evento, si sono portati presso l’abitazione del presunto aggressore, dove ne accertavano l’assenza. L’attività di polizia si è estesa alle zone limitrofe e ai luoghi da lui frequentati, tanto che dopo circa trenta minuti veniva rintracciato e condotto presso gli Uffici della Stazione dell'Arma. I militari, inoltre, si portavano presso l’ospedale di Modica, dove il giovane ferito stava ricevendo le cure del caso e gli sottoponevano apposito fascicolo fotografico, grazie al quale la vittima riconoscenza inequivocabilmente l’autore del gesto. L’aggressione fisica gli ha causato lesioni che sono state giudicate guaribili nell’arco di un mese, nonché il ricovero. L’autore del gesto è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. L’arma bianca, una mannaia da macellaio, è stata recuperata e sottoposta a sequestro.