G7 in Puglia, Meloni accoglie i grandi della Terra

A Borgo Egnazia prende il via il vertice del G7 con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che accoglie i leader. Fra i primi ad arrivare, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel.

Dopo la foto di famiglia, i leader si riuniranno per la prima sessione dedicata all'Africa, al cambiamento climatico e allo sviluppo. Al loro arrivo, i leader firmano un pannello con il logo del G7 italiano. La premier è vestita con un tailleur rosa. Arrivati anche il primo ministro britannico, Rishi Sunak, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e il premier giapponese, Fumio Kishida. La premier e l'omologo di Londra hanno avuto una breve e fitta conversazione prima che Sunak firmasse il pannello con il logo del summit.

Africa, Medio Oriente e cambiamento climatico. Ma soprattutto Ucraina. Il sostegno dell'Occidente a Kiev sarà il tema principale della prima giornata del vertice del G7 presieduto dall'Italia che inizierà a breve a Borgo Egnazia, in Puglia. La premier, Giorgia Meloni, a partire dalle 10,30 accoglierà i presidenti di Stati Uniti e Francia, Joe Biden ed Emmanuel Macron; i primi ministri di Canada, Regno Unito e Giappone, Justin Trudeau, Rishi Sunak e Fumio Kishida, e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Subito dopo gli arrivi e la tradizionale foto di famiglia, i lavori entreranno nel vivo con la prima sessione dedicata a Africa, cambiamento climatico e sviluppo. Sempre in mattinata, nella seconda sessione di lavori, i leader si occuperanno di Medio Oriente.